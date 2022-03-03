В Госдуму внесли законопроект о призыве в армию тех, кто был задержан на акциях

В Госдуму России внесли законопроект о призыве на военную службу в Донбасс тех, кто был привлечен к ответственности за участие в акциях против «военной операции» России на территории Украины. Об говорится на сайте нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта стали депутаты от ЛДПР Андрей Луговой и Ярослав Нилов.

«В нашей стране находятся лица, которые не согласны с проведением военной операции и готовы нарушать закон, добиваясь ее прекращения. Распространяют заведомо ложную информацию о ходе операции, пытаются всячески дискредитировать наши Вооруженные Силы и политическое руководство страны, призывают к введению санкций в отношении России, совершают другие противоправные деяния, то есть фактически выступают против установления мира и безопасности на территории Донецкой и Луганской Республик. Представляется, что такие лица должны увидеть своими глазами то, во что превратил киевский режим территории данных Республик», — говорится в пояснительной записке.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей».