Переговоры между Россией и Украиной начались

Делегация Украины прибыла на переговоры с Россией в Беловежской Пуще на вертолетах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

Группу российских дипломатов по-прежнему возглавляет помощник Путина и экс-министр культуры РФ Владимир Мединский. В ее состав вошли представители Министерства иностранных дел, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента.

В состав делегации Украины входят министр обороны страны Алексей Резников, глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, советник главы офиса президента Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в трехсторонней контактной группе Андрей Костин, народный депутат Рустам Умеров и заместитель министра иностранных дел Украины Николай Точицкий.

Ранее Мединский заявил, что переговоры состоятся на территории Брестской области Беларуси. Планировалось, что они начнутся в 15.00.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся 28 февраля в Гомельской области Беларуси. Комментируя его итоги, Владимир Зеленский заявил, что на встрече не удалось достигнуть тех результатов, которые хотела бы получить Украина. Он отметил, что российская сторона в ходе встречи озвучила свои позиции, а украинская — выдвинула встречные пункты.

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий, участник российской делегации, сказал, что в ходе переговоров удалось найти «ряд важных пунктов, по которым возможно достичь прогресса».

Украинское издание «Главком» со ссылкой на источники в украинской делегации сообщило о некоторых требованиях России. Ее представители требуют от Украины закрепить внеблоковый статус на уровне парламента, признание ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей, а также вынесение в будущем соглашении за скобки вопроса о принадлежности Крыма.