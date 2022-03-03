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Венедиктов: cовет директоров «Эха Москвы» принял решение о ликвидации радиостанции

Денис Ламехов
Сегодня в 10:26

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что совет директоров принял решение о ликвидации радиостанции и ее сайта. Его слова передает РИА «Новости».

Кроме того, Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение «Эха Москвы» из магазина приложений, сообщил Венедиктов. В пресс-службе холдинга «Газпром-медиа» подтвердили эту информацию.

Ранее главред радиостанции отметил: «Я сказал, что я здесь [в России], и, если что случится, не дай Бог, с „Эхом“, буду пытаться понять, смогу ли я делать новый проект». Венедиктов добавил, что продолжит работу над другими проектами, включая «Дилетант» и «Мой район».

1 марта РКН ограничил доступ к сайту радиостанции «Эхо Москвы», ее вещание было отключено. Ведомство также заблокировало телеканал «Дождь»* и сайт издания The Village.

*«Дождь» признан Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

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