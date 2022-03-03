Шведская компания IKEA приостанавливает деятельность в России и Беларуси. Об этом сообщает РИА «Новости».

В руководстве концерна Ingka, являющегося головной структурой компании, приняли решение приостановить все экспортные и импортные операции, связанные с этими странами. Кроме того IKEA приостановит производство товаров в России. Ситуация повлияла на цепочку поставок и операции в регионе, заявляют в компании.

Со ссылкой на заявление пресс-службы Ingka ТАСС пишет: «IKEA и Фонд IKEA жертвуют более 400 млн шведских крон (свыше 41 млн долларов — Прим. ред.) на помощь тем, кто был вынужден бежать из‑за войны на Украине».

Магазины IKEA в России будут закрыты, при этом Ingka не станет закрывать торговые центры «Мега». Эти решения напрямую затрагивают 15 тыс. сотрудников — компания гарантирует, что они сохранят как доход, так и занятость в ближайшем будущем.

Ранее из‑за конфликта на территории Украины деятельность в России приостановили многие международные компании. Volkswagen Group решила остановить производство автомобилей в стране, от поставок легковых машин и фургонов также временно отказалась Mercedes-Benz. Farfetch и другие онлайн-магазины люксовых марок ограничили возможность доставки в Россию.