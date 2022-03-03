Путин заявил, что задачи «военной операции» на Украине в любом случае будут выполнены

Владимир Путин в разговоре с французским президентом Эмманюэлем Макроном заявил, что задачи «военной операции» России на Украине будут в любом случае выполнены. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле сказали, что Путин подробно прокомментировал обращение Макрона по Украине, не согласившись со многими озвученными тезисами. В частности, он заявил, что утверждения об обстрелах Киева и других городов не соответствуют действительности. Также Путин считает, что Макрон не прав, называя ложью борьбу России с нацизмом на Украине.

С момента начала «военной операции» России на Украине Путин поговорил по телефону с Макроном в третий раз.

Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале «военной операции» на территории Украины. Он заявил, что российская сторона будет стремиться к «демилитаризации и денацификации Украины», а также «преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей».