Молдавия подаст заявку на вступление в ЕС

Молдавия подаст заявку на вступление в Евросоюз. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на президента республики Майю Санду. Ранее она называла европейскую интеграцию «главной гарантией», что Молдавия «останется частью свободного мира».

С 24 февраля в Молдавии введен режим чрезвычайного положения из‑за военных действий на территории Украины. Страна активно помогает украинским беженцам. По словам председателя парламента республики Игоря Гросу, подавляющее большинство граждан Молдавии поддерживает присоединение к ЕС.

«И своим поведением в последние дни мы показали себе и другим, что мы настроены проевропейски. Мы можем поддержать, мы можем прийти на помощь, мы можем быть чуткими и хорошо организованными. Мы твердо верим, что Республика Молдова заслуживает очень четкой европейской перспективы», — сказал Гросу.

Санду на брифинге сегодня также подчеркнула, что вступление в ЕС происходит по воле граждан, которую они высказали на выборах. «В нынешней сложной ситуации мы обязаны действовать быстро и четко, чтобы обеспечить европейское будущее, свободу и демократию нашим гражданам», — добавила президент.

Заявление Молдавии обращено к председателю ЕС, президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Оно будет подано в ближайшие дни в Брюсселе.