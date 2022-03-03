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Молдавия подаст заявку на вступление в ЕС

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:18

Молдавия подаст заявку на вступление в Евросоюз. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на президента республики Майю Санду. Ранее она называла европейскую интеграцию «главной гарантией», что Молдавия «останется частью свободного мира».

С 24 февраля в Молдавии введен режим чрезвычайного положения из‑за военных действий на территории Украины. Страна активно помогает украинским беженцам. По словам председателя парламента республики Игоря Гросу, подавляющее большинство граждан Молдавии поддерживает присоединение к ЕС.

«И своим поведением в последние дни мы показали себе и другим, что мы настроены проевропейски. Мы можем поддержать, мы можем прийти на помощь, мы можем быть чуткими и хорошо организованными. Мы твердо верим, что Республика Молдова заслуживает очень четкой европейской перспективы», — сказал Гросу.

Санду на брифинге сегодня также подчеркнула, что вступление в ЕС происходит по воле граждан, которую они высказали на выборах. «В нынешней сложной ситуации мы обязаны действовать быстро и четко, чтобы обеспечить европейское будущее, свободу и демократию нашим гражданам», — добавила президент.

Заявление Молдавии обращено к председателю ЕС, президенту Франции Эмманюэлю Макрону. Оно будет подано в ближайшие дни в Брюсселе.

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