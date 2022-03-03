Volkswagen Group останавливает производство автомобилей в России

Volkswagen Group решила остановить производство автомобилей в России из‑за военной операции на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, немецкая компания заявила о прекращении экспорта автомобилей. В своем заявлении Volkswagen Group отметила, что «компания со всей серьезностью подходит к своей ответственности перед российскими сотрудниками, затронутыми данным решением». Им будет выплачена компенсация.

Производство на территории России, а также поставки легковых автомобилей и фургонов также приостановила Mercedes-Benz.

С похожими заявлениями выступили BMW, Citroёn, Audi, General Motors, Volkswagen, Škoda, Jaguar Land Rover и Porsche. Поставки приостановила и компания Nissan, однако ее завод в Петербурге продолжает работу.