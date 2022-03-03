«Формула-1» разорвала контракт на проведение Гран-при России

Организаторы гоночного чемпионата «Формула-1» подтвердили, что соглашение с промоутером Гран-при России разорвано. Об этом пишет Sports.ru.

Контракт был рассчитан до 2025 года. Его разрыв приведет к тому, что Россия не будет принимать гонки в будущем.

25 февраля «Формула-1» заявила, что проведение Гран-при в России невозможно. 1 марта организаторы уточнили, что российские гонщики будут допущены до чемпионата под нейтральным флагом.

Российский Гран-при «Формулы-1» должен был пройти с 23 по 25 сентября 2022 года в Сочи, а в 2023-м — на трасе «Игора Драйв» под Петербургом.