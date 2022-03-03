Эрмитаж Амстердама разорвал отношения с петербургским Эрмитажем

Эрмитаж Амстердама разорвал отношения с Государственным Эрмитажем в Петербурге. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно заявлению нидерландской стороны, филиал Эрмитажа «долгое время дистанцировался от политических событий» в нынешней России, концентрируясь на художественной части и на сокровищах петербургского музея. Опыт сотрудничества с российскими коллегами был гармоничным, заявили в музее.

«Тщательно выстроенные связи с Государственным Эрмитажем в Петербурге предоставили нам доступ к одной из самых известных в мире коллекций произведений искусства, из которых мы могли черпать материалы для наших выставок», — отметили в Эрмитаже Амстердама.

Там добавили: «Недавнее нападение России на Украину сделало такую позицию более несостоятельной».

«Как и все остальные, мы надеемся на мир, а также на изменения в будущем России, которые позволят нам восстановить связи с Эрмитажем Петербурга», — сообщается в заявлении.

После начала конфликта на территории Украины московский музей современного искусства «Гараж» приостановил работу над выставками и перенес их на неопределенный срок. Фонд V-A-C отменил в центре «ГЭС-2» все выставки текущего сезона и мероприятия публичной программы, а также временно прекратил работу палаццо Дзаттере, своего представительства в Венеции. Художественный директор V-A-C Франческо Манакорда покинул свой пост.