VK сменит гендиректора, МХАТ переименуют и другие новости дня

«Ведомости» узнали, что Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, при покупке авиабилетов. Они потребуются при посадке на рейс, передает издание.

«Единая Россия» подготовила для своих депутатов методичку по переубеждению противников вакцинации и QR-кодов. В ней предлагаются ответы на мифы о «цифровом концлагере», чипировании, мировом заговоре и числе зверя.

Гендиректор VK Борис Добродеев уходит в отставку. В СМИ пишут, что его место займет первый вице-президент «Ростелекома» Владимир Кириенко с вероятностью 95%.

Следователи посмертно обвинили неонациста Тесака в трех убийствах. Его отец уверен в невиновности сына и будет добиваться дальнейшего расследования.

Против журналиста и оппозиционера Игоря Кузнецова возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Он является фигурантом дела телеграм-канала «Что делать!».

Алек Болдуин дал большое интервью, в котором подробно рассказал об убийстве оператора на съемках «Ржавчины». Мы собрали самое главное из него.

На 93-м году жизни скончалась актриса, народная артистка РСФСР Нина Ургант. «Она не болела, просто ей было много лет», — сказали в Александринском театре, где она прослужила более 30 лет.

Московский Художественный академический театр им. Горького сменит название. Он будет называться Художественный театр — МХАТ им. Горького. Гендиректор Владимир Кехман подчеркнул, что так театр возвращает себе историческое название.

Оксимирон выступит на сцене впервые за пять лет. В марте 2022 года он приедет в Москву (Adrenaline Stadium) и Петербург (A2 Green Concert).

Коротко о музыкальных новинках в эту пятницу. Саша Даль из «Фруктов» выпустила клип на «Страшно и весело», Cream Soda — стилизованное видео на «Радугу», увидеть Граймс, обнимающую рыцаря, можно в клипе «Player of Games», а почувствовать рождественское настроение — в «Merry Christmas» Эда Ширана и Элтона Джона.

Вышла новая посмертная композиция рэпера Juice WRLD «Wandered to LA» — она записана при участии Джастина Бибера. Второй альбом после смерти Juice под названием «Fighting Demons» появится на стримингах 10 декабря.

А теперь к релизам покрупнее — пластинкам. У Coldplay вышел лайв-альбом «Infinity Station Sessions», Kurt92 выпустил EP «2017», а Дима Мидборн презентовал второй сольник «Качественный отдых».

«СберЗвук» подвел итоги года и назвал топ групп, треков и альбомов на платформе. Артистами года стали Artik & Asti, самым популярным русскоязычным треком — «Птичка» от HammAli & Navai, а среди групп лидируют Måneskin.

Amazon показал трейлер сериала «Ричер» про Джека Ричера, но без Тома Круза. В новом шоу главную роль сыграл Алан Ритчсон.