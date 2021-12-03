Против журналиста RusNews возбудили уголовное дело о создании экстремистского сообщества

Томского оппозиционера и сотрудника RusNews Игоря Кузнецова обвинили в создании экстремистского сообщества. Об этом сообщает телеграм-канал «Правозащита» со ссылкой на адвоката журналиста Сергея Бадамшина.

По словам адвоката, управление ФСБ по Москве и Московской области возбудило в отношении Кузнецова уголовное дело по статье 282.1 УК. В случае признания вины журналисту может грозить лишение свободы на срок от шести до десяти лет.

Игорь Кузнецов также является фигурантом уголовного дела о «склонении к массовым беспорядкам» через телеграм-канал «Что-делать!», которое Следственный комитет возбудил в сентябре. Также подозреваемыми по нему проходят основатель канала Дмитрий Чебанов из Москвы и еще как минимум девять человек.

По информации СК, «группа лиц в составе не менее 11 участников из 7 субъектов России» создала сеть телеграм-каналов, в которой вела «агитационную деятельность, направленную на организацию массовых беспорядков» в дни голосования с 17 по 20 сентября 2021 года. По обвинению следственного комитета фигурантам дела грозит от пяти до десяти лет лишения свободы.