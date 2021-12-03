Вокалистка группы Fruktы Саша Даль выпустила клип на песню «Страшно и Весело»

В сети появился сингл вокалистки группы Fruktы Саши Даль «Страшно и Весело». А вместе с ним милое муд-видео на трек.

Даль сказала, что решила выпустить сольную песню, «потому что пандемия, потому что появилось время на то, чтобы посидеть, подумать, покрутить и главное — довести дело до конца». У артистки в заметках около 200 набросков, которые, возможно, никогда не дождутся своего часа, написала она под описанием ролика на ютьюбе.

Вот как солистка «Фруктов» прокомментировала «Афише Daily» название трека: «Страшно и весело. Каждый, кто слышал от меня это словосочетание, не услышав песню, спрашивал меня — как это сочетается. Для меня это в целом определение страсти, но в контексте песни и ее смысла „Страшно и весело“ — это что угодно, но только не скучно».