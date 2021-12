Эд Ширан и Элтон Джон желают всем веселого Рождества в новом совместном клипе

Эд Ширан и Элтон Джон выпустили совместный рождественский трек «Merry Christmas», а вместе с ним клип с воссозданной сценой из фильма «Реальная любовь». Вся выручка с продаж сингла отправится на благотворительность, рассказали «Афише Daily» в Warner Music Russia.

Настроение в видео действительно праздничное. В клипе можно увидеть отсылки к легендарным рождественским хитам «Last Christmas» Джорджа Майкла, «Stay Another Day» East 17, «I Wish It Could Be Christmas Everyday» Wizzard и «Walking In The Air» из мультфильма «Снеговик». Для самых внимательных — в ролике есть много звездных камео.