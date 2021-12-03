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Эд Ширан и Элтон Джон желают всем веселого Рождества в новом совместном клипе

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:02

Эд Ширан и Элтон Джон выпустили совместный рождественский трек «Merry Christmas», а вместе с ним клип с воссозданной сценой из фильма «Реальная любовь». Вся выручка с продаж сингла отправится на благотворительность, рассказали «Афише Daily» в Warner Music Russia.

Настроение в видео действительно праздничное. В клипе можно увидеть отсылки к легендарным рождественским хитам «Last Christmas» Джорджа Майкла, «Stay Another Day» East 17, «I Wish It Could Be Christmas Everyday» Wizzard и «Walking In The Air» из мультфильма «Снеговик». Для самых внимательных — в ролике есть много звездных камео.

Все деньги, заработанные на песне, передадут в музыкальный фонд Эда Ширана, помогающий молодым артистам из его родного Суффолка, и в Фонд Элтона Джона по борьбе со СПИДом.

Этой песни могло бы и не быть, если бы не многолетняя дружба музыкантов. В 2015 году Элтон Джон стал специальным гостем на концерте Ширана на стадионе «Уэмбли» — они вместе исполнили хит Джона «Don’t Go Breaking My Heart».

И Ширан, и Джон выпустили в этом году новые альбомы — «Equals» (треки «Bad Habits» и «Shivers» оттуда стали хитами) и «The Lockdown Sessions» (в записи приняли участие Gorillaz, Дуа Липа, Майли Сайрус, Lil Nas X, Чарли Пут и другие).

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