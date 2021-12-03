Amazon Prime Video представил первый трейлер перезапуска картины «Ричер». Без Тома Круза

Изначально история про бывшего полицейского Ричера основана на книжной серии «Джек Ричер» автора остросюжетных романов Ли Чайлда. В оригинальных книгах рост главного героя составляет почти два метра, а его руки «размером с тарелки» — при его появлении все резко замолкают.

Стриминговая платформа Prime Video от Amazon выпустила трейлер сериала «Ричер». Это перезапуск франшизы про Джека Ричера, но уже без Тома Круза в главной роли и в формате многосерийной картины.

В 2012 году вышел первый фильм с Томом Крузом, и подбор актера сильно возмутил фанатов книг Чайлда — изобразить крупного отставного военного, имея рост 170 сантиметров, довольно трудно. У поклонников персонажа появились вопросы, и создатели задумали перезапуск, но без Круза.

«Суть Ричера в том, что он заходит в комнату, и всем в ней на минутку становится чуточку неуютно. Круз очень талантлив, но телосложение у него совсем не подходящее для этого», — сказал тогда Чайлд журналистам.

В новом сериале от Prime Video Ричера сыграл Алан Ритчсон. На его счету около 40 ролей, включая Пола из «Черного зеркала», Тэда Касла из «Реальных парней» и Артура Карри (он же Аквамен) из «Тайн Смолвиля».

Также в сериале появятся: Малкольм Гудвин («Карточный домик», «Гангстер»), Уилла Фицджералд («Готэм», «Маленькие женщины»), Харви Гильен («Чем мы заняты в тени»), Грэм Карри («Доктор Хаус», «Форс-мажоры»), Максвелл Дженкинс («Восьмое чувство») и Брюс МакГилл («Квантовый скачок», «Криминальная история»).