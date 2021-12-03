Цветные купальники, аэробика и диско в клипе Cream Soda на песню «Радуга»

Группа Cream Soda выпустила клип на песню «Радуга». Режиссером ролика по традиции стал Александр Гудков.

Видео посвящено вечеринкам, танцам, движениям и вообще любой активности под хорошую музыку. В нем появляются не только участники группы, но и многие российские звезды, включая Рустама Рептилоида, Niletto, Feduk, Машу Миногарову, группу «Хлеб», Ян Гэ и других.

«Выпустите свой необузданный танец. Присоединяйтесь к нам, и да прибудет с вами радуга!» — призывают музыканты и Гудков.