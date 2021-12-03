Московский Художественный академический театр (МХАТ) им. Горького сменит название. Он будет называться Художественный театр — МХАТ им. Горького. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Владимир Кехман.

«Новое название театра будет старое», — сообщил он, подчеркнув, что так театр возвращает себе историческое имя.

Как напомнил Кехман, изначально театр назывался Художественным, потом Московским Художественным, а затем стал МХАТом. Переименование произойдет в 2022 году, добавил он.

В 1987 году МХАТ разделился на два театра: МХТ им. Чехова под руководством Олега Ефремова и МХАТ им. Горького, который возглавила Татьяна Доронина. С июля 1987 по декабрь 2018 года Доронина являлась художественным руководителем МХАТ им. Горького, после чего была назначена президентом театра.

Владимир Кехман стал генеральным директором МХАТ им. Горького 27 октября 2021 года. 1 ноября Эдуард Бояков, занимавший должность художественного руководителя, сообщил, что покидает театр. 8 ноября совет попечителей разорвал с театром отношения.