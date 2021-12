«Я не нажимал на спусковой крючок»: первое большое интервью Болдуина после трагедии на съемках

«Я не нажимал на спусковой крючок»

По словам Болдуина, во время репетиции Хатчинс контролировала каждое его движение. «Все по ее указке», — сказал он.

«Это была генеральная репетиция. И она говорила мне: „Держи пистолет ниже. Иди направо. Хорошо, вот так. Хорошо, сделай это. Теперь направь его немного ниже“. В итоге револьвер был направлен куда‑то в район под ее подмышкой. Она заставляла меня держать его», — сказал Болдуин, добавив, что взвел курок, а затем «отпустил курок пистолета» (в оригинале «let go of the hammer of the gun»), и пистолет выстрелил.

На вопрос журналиста Джорджа Стефанопулоса, нажал ли все-таки актер на спусковой крючок, он ответил: «Нет, нет, нет, нет, нет. Я бы никогда не направил пистолет на кого‑либо и не нажал бы на спусковой крючок».

Адвокат Торрако подтвердила слова Болдуина, ссылаясь на заявление Холлса. Он с первого дня говорил ей, что «все время, пока Болдуин держал палец за спусковой скобой параллельно стволу… Он не нажимал на спусковой крючок».