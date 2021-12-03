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Минтранс введет проверку QR-кодов при регистрации на рейс, а не при покупке авиабилетов

Семён Гудошников
Сегодня в 9:54

Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, при покупке авиабилетов. Их будут проверять перед регистрацией на рейс, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в авиакомпаниях и одного человека, знакомого с итогами совещания в Минтрансе.

По их словам, если после покупки билета у пассажира не будет сертификата о вакцинации, зарегистрированного на сайте госуслуг, авиакомпания прилет ему уведомление о необходимости получить такой документ. Если к моменту регистрации на рейс сертификат так и не появится, авиаперевозчик расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней вернет полную стоимость билета, говорят собеседники.

Один из источников отметил, что запрашивать информацию о сертификате будет не сама авиакомпания, а провайдер ее инвенторной системы бронирования, в которой перевозчики хранят данные о рейсах, тарифах и емкостях. Аналогично проверка сертификатов будет проходить, если билет куплен не у авиакомпании, а у агента по продажам.

О том, как будут верифицировать сертификаты россиян, не зарегистрированных на «Госуслугах», собеседники издания не пояснили. В конце мая 2020 года на портале были профили 135 млн пользователей. Новая позиция Минтранса будет представлена 7 декабря на встрече с депутатами в думском комитете по транспорту, отметил один из источников.

11 ноября стало известно, что правительство разработало два законопроекта о введении в России QR-кодов, подтверждающих иммунитет к COVID-19. Планируется, что при посещении заведений коды начнут требовать 1 февраля. По словам источника «Ведомостей», в этом же месяце могут ввести проверку на транспорте.

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