Вышла новая посмертная композиция рэпера Juice WRLD «Wandered to L.A.» — она записана при участии Джастина Бибера. Песня доступна на всех стриминговых площадках.

В новом треке исполнитель читает о приезде в Лос-Анджелес, отношениях с девушкой, ее и своей наркозависимости. «Мечты стали реальностью, но только для одного из нас», — произносит он. Куплет Джастина Бибера также посвящен романтическим отношениям — он мечтает о будущем, не касается темы наркотиков и смягчает общую тематику трека.