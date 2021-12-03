Вышла новая посмертная композиция рэпера Juice WRLD «Wandered to L.A.» — она записана при участии Джастина Бибера. Песня доступна на всех стриминговых площадках.
В новом треке исполнитель читает о приезде в Лос-Анджелес, отношениях с девушкой, ее и своей наркозависимости. «Мечты стали реальностью, но только для одного из нас», — произносит он. Куплет Джастина Бибера также посвящен романтическим отношениям — он мечтает о будущем, не касается темы наркотиков и смягчает общую тематику трека.
Композиция войдет во второй посмертный альбом Juice WRLD «Fighting Demons». Он появится на стримингах 10 декабря.
Рэпер Juice WRLD умер 11 декабря 2019 года от сердечного приступа в аэропорту Чикаго, после того как проглотил все имевшиеся при нем таблетки полусинтетического опиоида перкосета, чтобы спрятать их от ФБР. В июле 2020-го вышел первый посмертный альбом рэпера.