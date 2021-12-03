Гендиректор VK Борис Добродеев уходит в отставку. СМИ пишут, что его место займет Владимир Кириенко

Гендиректор компании VK (ранее Mail.ru Group) Борис Добродеев покидает компанию. Об этом пишет РБК.

«Он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора: это обеспечит плавную передачу дел», — говорится в сообщении компании.

«Медуза» приводит текст прощального письма Добродеева, которое он разослал сотрудникам компании 3 декабря. В нем говорится, что Добродеев планирует и дальше работать с USM и сосредоточиться на цифровых активах, включая AliExpress. Кроме того, он думает о запуске венчурного фонда.

«Мы изменили жизнь окружающих. Мы изменились сами. И я принял решение кое‑что изменить и покидаю компанию. По иронии судьбы мой путь начался с позиции заместителя директора „ВКонтакте“, а заканчивается на посту генерального директора всего огромного VK», — сказано в письме Добродеева.

Накануне холдинг USM Алишера Усманова объявил о продаже своего пакета голосующих акций VK группе СОГАЗ. Через «Мегафон» USM владел 45% в компании «МФ Технологии», у которой, в свою очередь, 57,3% голосующих акций VK. СОГАЗ выкупил всю долю USM в «МФ Технологиях». Сумма сделки не разглашается, «Коммерсант» оценивает ее в 16 млрд рублей.

*«Медуза» признана Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.