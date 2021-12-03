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Гендиректор VK Борис Добродеев уходит в отставку. СМИ пишут, что его место займет Владимир Кириенко

Семён Гудошников
Сегодня в 13:12
Обновлено сегодня в 13:42:

Новым гендиректором VK станет Владимир Кириенко, который сейчас занимает должность первого вице-президента «Ростелекома». Об этом сообщают источники РБК и «Кода Дурова». Собеседники The Bell говорят, что это произойдет с вероятностью 95%.

Гендиректор компании VK (ранее Mail.ru Group) Борис Добродеев покидает компанию. Об этом пишет РБК.

«Он продолжит исполнять свои обязанности, пока совет директоров VK не назначит нового генерального директора: это обеспечит плавную передачу дел», — говорится в сообщении компании.

«Медуза» приводит текст прощального письма Добродеева, которое он разослал сотрудникам компании 3 декабря. В нем говорится, что Добродеев планирует и дальше работать с USM и сосредоточиться на цифровых активах, включая AliExpress. Кроме того, он думает о запуске венчурного фонда.

«Мы изменили жизнь окружающих. Мы изменились сами. И я принял решение кое‑что изменить и покидаю компанию. По иронии судьбы мой путь начался с позиции заместителя директора „ВКонтакте“, а заканчивается на посту генерального директора всего огромного VK», — сказано в письме Добродеева.

Накануне холдинг USM Алишера Усманова объявил о продаже своего пакета голосующих акций VK группе СОГАЗ. Через «Мегафон» USM владел 45% в компании «МФ Технологии», у которой, в свою очередь, 57,3% голосующих акций VK. СОГАЗ выкупил всю долю USM в «МФ Технологиях». Сумма сделки не разглашается, «Коммерсант» оценивает ее в 16 млрд рублей.

*«Медуза» признана Минюстом СМИ, выполняющим функцию иностранного агента.

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