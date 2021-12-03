Граймс выпустила новый клип «Player of Games». В нем она обнимает рыцаря, но прячет за спиной меч

Канадская певица Граймс выпустила новую песню «Player of Games» и показала клип на нее. Трек доступен на всех цифровых площадках.
Видео снял Антон Тэмми, ранее работавший с The Weeknd над «Blinding Lights» и несколькими другими роликами, а также с Lykkie Li и Янг Лином. В клипе Граймс обнимает неподвижную фигуру рыцаря, но при этом прячет за спиной меч.
Ранее трек появился в видеоигре Rocket League, однако официальный релиз последовал только сейчас.
Предыдущей работой артистки стала песня «Love», она назвала ее ответом на «все попытки вторгнуться в личную жизнь, негативные отзывы в прессе, хейт в сети и преследование со стороны папарацци за последнюю неделю». Граймс выпустила трек спустя несколько дней после расставания с Илоном Маском.