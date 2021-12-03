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«Это тот год, когда я переосмыслил свою жизнь»: Kurt92 выпустил EP «2017»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:57

Уфимский рэпер выложил мини-альбом «2017». В него вошло пять композиций, в том числе уже выпущенный трек «Niagara». Послушать его можно здесь.

Название EP — это год, в котором начали выходить первые работы музыканта, подписанные именем Kurt92. Тогда же артист начал набирать популярность. Песни на пластинке — это смесь рэпа и ню-метала с «кричащим» вокалом.

Особое место в альбоме Kurt92 выделил треку «Курю не могу дышать», на который вышел клип. В нем он рассказывает о девушке, увлекающейся «растительным дымом», из‑за которого ему становится все сложнее и сложнее дышать.

В прошлом году Kurt92 выпустил два альбома — «Кошмар независимого исполнителя» (с гостевыми куплетами Basic Boy и «Крест») в мае и «Амбассадор хардкора» в сентябре (на фитах Boulevard Depo и Saluki). Артист также принял участие в записи трека Hollywood Undead «Idol».

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