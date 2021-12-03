«Это тот год, когда я переосмыслил свою жизнь»: Kurt92 выпустил EP «2017»

Уфимский рэпер выложил мини-альбом «2017». В него вошло пять композиций, в том числе уже выпущенный трек «Niagara». Послушать его можно здесь.

Название EP — это год, в котором начали выходить первые работы музыканта, подписанные именем Kurt92. Тогда же артист начал набирать популярность. Песни на пластинке — это смесь рэпа и ню-метала с «кричащим» вокалом.