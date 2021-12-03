Оксимирон объявил в твиттере о первых за пять лет концертах. 4 и 5 марта 2022 года его выступления пройдут в A2 Green в Петербурге, 11 и 12 марта — на Adrenaline Stadium в Москве.

Мероприятия будут проводиться в формате COVID-free — попасть на них можно будет либо с QR-кодом, либо со свежим ПЦР-тестом.

1 декабря Оксимирон наконец выпустил новый альбом «Красота и уродство», в который вошли 22 трека. Федоров несколько раз переносил день релиза. 12 ноября вместо свежей пластинки он представил микстейп с 36 треками, 32 из которых были старыми.

Пользователи, которые ждали полноценного альбома, остались тогда разочарованы. Некоторые шутили, что рэпер слишком буквально воспринял фразу о том, что все новое — хорошо забытое старое, а кто‑то сравнил микстейп с ремастером GTA. Впрочем, к «Красоте и уродству» тоже есть вопросы.