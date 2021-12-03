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Умерла актриса Нина Ургант

Денис Ламехов
Сегодня в 15:30

Скончалась актриса, Народная артистка РСФСР Нина Ургант. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Александринского театра, где служила актриса.

«Нина Николаевна Ургант, ветеран нашего театра, скончалась на 93-м году жизни», — сказала собеседница агентства. «Она не болела», — сообщили в театре изданию «Подъем». Информация о прощании и похоронах Ургант будет обнародована позднее.

Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луга Ленинградской области. Дебютировала в кино в 1954 году в ленте «Укротительница тигров». Снялась в десятках картин, среди которых «Белорусский вокзал», «Я родом из детства», «Двенадцатая ночь» и многие другие. В разные годы служила в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола (ныне «Балтийский дом») и Александринском театре.

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