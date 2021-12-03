Единороссы составили методичку по спорам с антиваксерами. В ней есть про желтые звезды и чипирование

«Единая Россия» подготовила для своих депутатов методические рекомендации по переубеждению противников вакцинации и QR-кодов. Документ был составлен перед региональной неделей, которая длится с 29 ноября по 5 декабря и предполагает работу с избирателями. Об этом пишет РБК со ссылкой на методичку. Ее подлинность подтвердили два члена партии власти.

Документ получил название «Базовая аргументация и мифы по проблеме антиковидных ограничений и мерам по борьбе с пандемией в общественной дискуссии». Его тезисы затрагивают число зверя, «ифровой концлагерь», чипирование, желтые звезды, мировое правительство и исторический контекст от Сталина до Горбачева.

На заявление о том, что QR-коды — это «начало цифрового концлагеря», единороссам предлагается несколько вариантов ответа. Например: «Откажитесь от своего ИНН! В начале 2000-х было массовое неприятие введения ИНН как «сатанинской кодификации людей»: тогда говорили о «числе зверя» и «цифровом концлагере». Выросло целое поколение с тех пор, которое даже не догадывается, что пронумеровано вместе с родителями и теперь живет в концлагере»;

На высказывания вроде «Решения Нюрнбергского процесса против фашизма никто не отменял! Присваивать номер человеку, так же как и желтые звезды, нельзя!» документ советует отвечать так: «Покажите мне сожженных в печах и пущенных на абажуры носителей ИНН, СНИЛС, индивидуального номера вашего паспорта, который во всех электронных базах, покажите мне 100-й километр и закон о кухаркиных детях, запрет на паспорта для колхозников и выкупную ведомость из крепостного права, европейские зоопарки с неграми в вольерах и места для «черных» в транспорте. То есть покажите все то, что осудил Нюрнберг и что вернулось с цифровыми QR-кодами и цифровыми технологиями. Это передергивание и манипуляция»;

Еще один миф, с которым единоросам предлагают бороться, сформулирован следующим образом: «Привитые тоже болеют! Распространяют заразу еще больше — почему им теперь везде можно, а непривитым нельзя?». Отвечать нужно со встречных вопросов: «Вы медик? Почему ни один заболевший не пошел лечиться к френдам в «Одноклассниках», а все лежат в больницах?», а заканчивать эту мысль словами «привитые болеют легко, но не болели бы вообще, если бы не было повышенной вирусной нагрузки из‑за множества непривитых людей вокруг нас»;

На заявления о том, что «вакцины от коронавируса не изучены, их эффективность не доказана», предлагается следующий аргумент: «Тогда все разработчики вакцин, врачи и их родственники — это мазохисты и садисты, потому что первыми привились сами, привили своих детей и родственников». Также депутатам следует отмечать, что вакцины от коронавируса разработаны не с нуля, «больше 70 стран во главе с ведущим мировым журналом «Ланцет» видят эффективность российских вакцин, но «Юрий Лоза лучше знает». Есть и другой вариант ответа: «Если весь мир, все медики, все государства, мировое правительство и тайные силы объединились в ковидном заговоре против антиваксеров, то тогда действительно Земля плоская»;

В качестве аргумента против мифа о том, что «нас чипируют вакциной, потом контролируют QR-кодом» приводится заявление: «Кому лично вы нужны, чтобы вас контролировать? Какой интерес представляет ваша дача или отношения с детьми. Пентагону это интересно, вашему губернатору или Брюсселю? Ученые спорят о том, могут ли вирусы встраиваться в ДНК человека, а вот компоненты вакцины, любых вакцин точно нет!»

В методичке есть отдельный раздел «А что же государство? Исторический контекст». В нем говорится, как с антиваксерами поступили бы предыдущие руководители России и СССР:

«При Сталине раскрыли бы заговор мракобесов и расстреляли бы в каждом регионе по разнарядке из центра определенное количество антиваксеров».

«При Хрущеве сослали бы в места не столь отдаленные как агентов империализма».

«При Брежневе закрыли бы в психушке противников прививок и постановлением ЦК КПСС вырубили бы интернет как источник вражеских голосов».

«При Горбачеве объявили бы антиваксеров интересным феноменом, лечили бы народ с помощью Кашпировского и целебного заряжания банок с водой перед телевизором».

При Ельцине продавали бы «за большие деньги вакцины из гуманитарной помощи, а статистике запретили бы озвучивать цифры умерших от болезни».

Про Владимира Путина в документе отдельно не говорится, но в качестве аргумента утверждается, что российские ограничительные меры гораздо мягче европейских или азиатских.

Планы правительства ввести QR-коды для посещения рабочих мест и для перемещения на междугороднем транспорте вызывают волну недовольства среди россиян. С начал ноября в Тюмени, Улан-Удэ, Екатеринбурге, Иркутске и некоторых других российских регионах прошли акции против введения QR-кодов.

В Кремле и правительстве думают отказаться от термина «QR-код», потому что часть россиян считают его «сатанинским». В качестве альтернативных названий рассматриваются: «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» (green pass), «ковипасс» и «санитарный паспорт».