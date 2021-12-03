Coldplay выпустили лайв-альбом «Infinity Station Sessions»

Британская группа Coldplay выпустила концертный мини-альбом «Infinity Station Sessions». Послушать его можно только в Apple Music.
Выбор только одной цифровой площадки обусловлен тем, что пластинка вышла в рамках серии эксклюзивных рождественских релизов «От Apple Music с любовью» («From Apple Music With Love»). Также в рамках проекта новым контентом успели поделиться Элтон Джон и Нил Роджерс — первый выпустил документалку о создании альбома, а второй записал аудиосказку.
На EP «Infinity Station Sessions» попало пять треков, в том числе, «Higher Power», «People of the Pride» и «Coloratura». Но больше всего выделился трек с эмодзи сердечка вместо названия.
Выход мини-альбома Coldplay анонсировали накануне. К посту с датой релиза артисты прикрепили 13-секундный черно-белый клип.
Треки из «Infinity Station Sessions» — это не новые записи, а концертные версии синглов из последнего студийного альбома Coldplay «Music Of The Spheres». Группа выпустила пластинку еще в середине октября, а «Афиша Daily» рассказала, почему это не самая хорошая работа музыкантов.