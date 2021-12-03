СК посмертно обвинил неонациста Тесака к в трех убийствах

Следственный комитет России посмертно предъявил обвинения в трех убийствах неонацисту Максиму Тесаку Марцинкевичу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Михальчика.

По его словам, отца Тесака Сергея Марцинкевича вызвали в СК и предложили подписать согласие о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, то есть в связи со смертью обвиняемого. Марцинкевич категорически отказался это делать, он хочет добиться дальнейшего расследования этого преступления, сказал адвокат.

Он добавил, что отец Тесака рассчитывает с помощью процесса по делу сына привлечь внимание к обстоятельствам его смерти, а кроме того, уверен в его невиновности. По словам Михайлова, основанием для обвинений стали явки с повинной, которые, по мнению защиты, Тесак написал под пытками в красноярской колонии. «Более того, после смерти Максима у него во рту нашли записку, где он заявляет, что оговорил себя под воздействием пыток», — сказал адвокат.

«С учетом резонанса этого дела полагаю, что в суде оно будет слушаться с участием присяжных заседателей», — заключил он.

Тесак умер в челябинском СИЗО 16 сентября. В следственных органах заявили, что он покончил с собой, однако адвокат Марцинкевича рассказал, что его подзащитный жаловался на пытки перед смертью, а следователи выбивали из него показания за убийства, совершенные в конце девяностых. Родители Тесака потребовали возбудить уголовное дело о его убийстве. Независимая экспертиза показала, что погибший не мог сам нанести себе обнаруженные на его теле травмы.

После смерти Марцинкевича были найдены три его предсмертные записки. Одну он адресовал родным, вторую — администрации СИЗО. В третьей записке, найденной у него во рту после смерти, «Тесак» заявил, что не совершал убийств, по которым дал признательные показания, а своих соратников оговорил.