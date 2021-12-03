«Качественный отдых»: Дима Мидборн выпустил второй сольный альбом

В полноформатник вошли восемь треков. «Это карантинный релиз. <…> С одной стороны, пандемия, ограничения и отсутствие концертов, с другой — разгул домашних вечеринок. Качественный отдых в столице продолжается. Мой лирический герой недоумевает: „Почему умирают люди и происходят вечеринки с бесплатными напитками?“ Ему одновременно страшно и весело. Ничего не понятно, но он находит в этом свой прикол», — рассказывает музыкант в интервью Apple Music.

Басист групп «Интурист» и On-the-Go Дима Мидборн выпустил второй сольный альбом — он носит название «Качественный отдых». Пластинка доступна на всех популярных цифровых площадках.

Мидборн самостоятельно записал все композиции для «Качественного отдыха», кроме партий бас-кларнета — на нем сыграл джазовый музыкант Андрей Бессонов из «Ансамбля средиземноморской деконструкции». Пластинка звучит минималистично — при этом в треках есть танцевальный грув.

В феврале 2020-го «Афиша Daily» рассказывала о первой сольной пластинке артиста — она получила название «Мужчина средних лет».