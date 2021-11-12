Основателя Gulagu.net объявили в розыск, Оксимирон выпустил альбом и другие новости дня

МВД России вновь объявило в розыск основателя Gulagu.net Владимира Осечкина. Правозащитника разыскивают по уголовной статье, какой именно, не сообщается. Осечкин покинул Россию еще в 2015 году после обысков.

На Романа Баданина и Петра Верзилова (включены Минюстом в список СМИ-иноагентов) составили протоколы о нарушении закона об иноагентах. О каких именно нарушениях идет речь, не известно

Московская прокуратура потребовала ликвидировать еще одно подразделение «Мемориала» (признан иноагентом) — его правозащитный центр. Он якобы поддерживал участников экстремистских организаций.

В Росстате заявили, что Всероссийскую перепись населения прошли более 99% россиян. До конца переписи осталось два дня.

В возрасте 75 лет скончался писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Ученые впервые обнаружили черную дыру за пределами Млечного Пути. Она в одиннадцать раз массивнее Солнца.

Музыкальная пятница. Новые альбомы вышли у Оксимирона, экс-участницы «Лемондэй» Юлии Накаряковой, Алмо, Silk Sonic, Хмырова, Idles, и White Punk. Свежие треки выпустили Аврил Лавин и IOWA.

HBO Max показал официальный тизер сериала «И просто так» — продолжения «Секса в большом городе». Дата премьеры все еще не раскрывается.

Шазад Латиф, известный по шоу «Звездный путь: Дискавери», сыграет капитана Немо в сериале «Наутилус» от Disney. Режиссерское кресло займет Майкл Мэттьюс («Любовь и монстры»).

27 ноября в Петербурге пройдет фестиваль «Фрэш фест». Выступать будут «Автоспорт», «Электроцой», «Три дня дождя», «БИБН», Аня Лунина, Парнишка, Bananafish и Tsarevna.