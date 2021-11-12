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Хмыров выпустил новый альбом «Травма»

Виктория Шанина
Сегодня в 9:37

Петербургский рэпер Филипп Хмыров выпустил свой шестой студийный альбом «Травма». Послушать его можно на популярных цифровых площадках.

На пластинку попало шесть треков, в том числе, «Спокойно», «Slow» и «В очереди». В записи альбома приняла участие группа «модерн», фит Хмырова с музыкантами получил название «Потоп».

Это не первый совместный трек Хмырова и «модерна» — в 2019 году музыканты выпустили сингл «Витрина». А в конце декабря исполнители проведут совместный концерт.

Презентация альбома «Травма» пройдет в семи городах. Первым станет московский концерт 3 декабря, а завершится тур Хмырова 3 апреля в Нижнем Новгороде. Выступления также пройдут в Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Уфе и Казани.

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