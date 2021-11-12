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Ученые впервые обнаружили черную дыру за пределами нашей Галактики с помощью нового метода

Денис Ламехов
Сегодня в 15:55

Исследователи из Европейской южной обсерватории впервые с помощью нового способа обнаружили черную дыру за пределами Млечного Пути — галактики, где находятся Земля, Солнце и все звезды, которые видны на небе невооруженным глазом. Она находится в галактике Большое Магелланово Облако, которая соседствует с нашей.

Найденная черная дыра в 11 раз массивнее Солнца. Объект открыли благодаря его гравитационному воздействию на одну из соседних звезд: черная дыра резко меняла скорость движения светила, а сила притяжения превратила ее в эллипс.

Ученые вели наблюдения с помощью «Очень большого телескопа» — это его официальное название. Он расположен в пустыне Атакама в Чили, на него установлен спектрограф. «С ним можно анализировать свет каждой индивидуальной звезды. За одну экспозицию можно получать информацию о тысячах звезд — по крайней мере в десять раз больше данных, чем с любым другим инструментом», — говорит соавтор исследования Себастьян Каманн, сотрудник Института астрофизических исследований в Ливерпуле.

Это первый случай, когда черную дыру удалось обнаружить за счет изменения скорости соседствующей с ней звезды. Обычно ученые открывали такие объекты благодаря вспышкам от поглощения светил дырами или гравитационным волнам. Вспышки возникают только в момент, когда черная дыра втягивает звезду в себя — в обычном состоянии она практически не вырабатывает излучение, и потому ее трудно обнаружить даже на небольшом расстоянии от Земли.

«Как Шерлок Холмс выслеживал банду преступников по допущенным ими оплошностям, так и мы с лупой в руках отслеживаем движения каждой звезды этого скопления, пытаясь заметить в них признаки присутствия недоступных прямому наблюдению черных дыр. Приводимые нами результаты изобличают лишь одного из разыскиваемых преступников, но когда вы находите одного, вам легче изловить еще многих, скрывающихся в других скоплениях».
Сара Сарачино
Руководитель исследования

Новый метод открывает возможности обнаружения черных дыр в галактиках, расположенных близко к нашей. Ученые смогут лучше понять, как формируются и меняются такие объекты — они все еще остаются малоизученными.

Кроме «Очень большого телескопа», ввести в строй планируют более совершенный «Чрезвычайно большой телескоп». Его запуск запланирован на конец десятилетия. Он позволит ученым находить и исследовать еще большее количество скрытых черных дыр — с ним связывают революционные изменения в этой сфере.

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