Ученые впервые обнаружили черную дыру за пределами нашей Галактики с помощью нового метода

Исследователи из Европейской южной обсерватории впервые с помощью нового способа обнаружили черную дыру за пределами Млечного Пути — галактики, где находятся Земля, Солнце и все звезды, которые видны на небе невооруженным глазом. Она находится в галактике Большое Магелланово Облако, которая соседствует с нашей.
Найденная черная дыра в 11 раз массивнее Солнца. Объект открыли благодаря его гравитационному воздействию на одну из соседних звезд: черная дыра резко меняла скорость движения светила, а сила притяжения превратила ее в эллипс.
Ученые вели наблюдения с помощью «Очень большого телескопа» — это его официальное название. Он расположен в пустыне Атакама в Чили, на него установлен спектрограф. «С ним можно анализировать свет каждой индивидуальной звезды. За одну экспозицию можно получать информацию о тысячах звезд — по крайней мере в десять раз больше данных, чем с любым другим инструментом», — говорит соавтор исследования Себастьян Каманн, сотрудник Института астрофизических исследований в Ливерпуле.
Это первый случай, когда черную дыру удалось обнаружить за счет изменения скорости соседствующей с ней звезды. Обычно ученые открывали такие объекты благодаря вспышкам от поглощения светил дырами или гравитационным волнам. Вспышки возникают только в момент, когда черная дыра втягивает звезду в себя — в обычном состоянии она практически не вырабатывает излучение, и потому ее трудно обнаружить даже на небольшом расстоянии от Земли.
Новый метод открывает возможности обнаружения черных дыр в галактиках, расположенных близко к нашей. Ученые смогут лучше понять, как формируются и меняются такие объекты — они все еще остаются малоизученными.
Кроме «Очень большого телескопа», ввести в строй планируют более совершенный «Чрезвычайно большой телескоп». Его запуск запланирован на конец десятилетия. Он позволит ученым находить и исследовать еще большее количество скрытых черных дыр — с ним связывают революционные изменения в этой сфере.