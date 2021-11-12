Шазад Латиф сыграет капитана Немо в сериале «Наутилус»

Шазад Латиф сыграет роль капитана Немо в приключенческом сериале «Наутилус» от Disney. Об этом сообщает Deadline.

Немо — главный герой научно-фантастического романа французского писателя Жюль Верна «Двадцать тысяч лье под водой». Шоу из десяти серий расскажет историю происхождения культового персонажа и его подводной лодки «Наутилус».

В качестве сценариста и продюсера выступит Джеймс Дормер («Великолепные Медичи»), а режиссера — Майкл Мэтьюз («Любовь и монстры»).

Производство сериала начнется в декабре в Австралии. Дата выхода «Наутилуса» пока неизвестна.

Шазад Латиф известен по роли Эша Тайлера в сериале «Звездный путь: Дискавери». Он также снимался в шоу «Черное зеркало» и фильме «Профиль».