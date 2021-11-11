27 ноября в петербургском клубе «Морзе» пройдет фестиваль молодых исполнителей «Фрэш фест». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе ивента.

В лайнапе — рокерский проект Глеба Викторова (изначально битмейкера) «Три дня дождя», московская шугейз-группа «Автоспорт», виртуальный инди-поп-артист Парнишка и романтичные поп-рокеры Bananafish.

Им компанию составят питерская бедрум-поп-певица Аня Лунина (Луни Ана), группа «БИБН (Без имени без номера)» — тоже из Петербурга, — совмещающая панк-рок и электронику, архангельский постпанк-дуэт «Электроцой» и электронщица Tsarevna.