РКН составил протоколы о нарушении закона об иноагентах на Романа Баданина и Петра Верзилова*

Роскомнадзор составил протоколы о нарушении закона о СМИ-иноагентах на журналистов Романа Баданина и Петра Верзилова*. Об этом сообщает телеграм-канал ЧТД.

Информацию об этом канал обнаружил в «судебных картотеках». Ведомство обвиняет Баданина и Верзилова в нарушении части 1 статьи 19.34.1 КоАП, предусматривающей штраф в размере 10 тыс. рублей для физических лиц и 500 тыс. рублей — для юридических. О каких именно нарушениях идет речь, не уточняется.

Рассмотрение протокола против Баданина назначено на 1 декабря в Чертановском суде, заседание по протоколу Верзилова должно состояться 6 декабря в Головинском суде.

Роман Баданин — главред издания «Проект»**. Его признали иностранным агентом в июле. В конце месяца Баданин вместе со своим заместителем уехал из России в Нью-Йорк. Издатель «Медиазоны»* Петр Верзилов был признан иноагентом в сентябре.

*Роман Баданин, Петр Верзилов и «Медиазона» внесены Минюстом в список СМИ-иноагентов.

**Генпрокуратура признала юридическое лицо «Проекта» нежелательной в России организацией.