На пластинке семь треков, шесть из которых — фиты. White Punk записал совместные синглы с Тимой Белорусских, ЛСП, Thomas Mraz, Noise MC, Tveth и Truwer.

В интервью изданию The Flow битмейкер рассказал о взаимосвязи делюкса с предыдущим «Сириусом»: «Хотелось разделить на до и после. Половину делюкса я записывал после того, как вышел из депрессивной комы. Треки, конечно, с грустной начинкой, но они более понятны вне контекста завуалированного „Сириуса“ — это целостный альбом».

Оригинальный «Сириус» вышел в начале сентября. В пластинку вошли 17 треков, 6 из которых — фиты. В создании треков участвовали Dequine, «Синекдоха Монток», Mayot, Noa, Lowlife и Vacío. По словам самого White Punk, за два с половиной месяца альбом собрал 11 млн прослушиваний.

Свою музыкальную карьеру битмейкер начал под ником PHVNTXM в 2013 году, в 16 лет. Первая пластинка под псевдонимом White Punk получила название «Remixes Are Dead» и вышла в 2015-м.

Несколько лет White Punk был саунд-продюсером, музыкантом, битмейкером и концертным диджеем в Dead Dynasty (объединении Фараона). Он в том числе написал музыку к хиту «Дико, например». Однако в результате конфликта White Punk покинул объединение.