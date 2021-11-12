В Росстате заявили, что Всероссийскую перепись населения прошли более 99% россиян

Более 99% граждан России приняли участие во Всероссийской переписи населения. Об этом в эфире «России 24» заявил замглавы Росстата Павел Смелов.

«Распространялся главный слух о том, что люди не хотели переписываться, хотя мы видим, что народ достаточно активно переписывается по всей стране, и на данный момент мы уже практически переписали все население. Там 99% с небольшим уже достигнуто», — цитирует его слова ТАСС.

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Кроме традиционного способа опроса, россияне могут заполнить электронный переписной лист на сайте госуслуг. Оставить свои данные можно и на переписных участках, в том числе в многофункциональных центрах «Мои документы». Итоги первого этапа Всероссийской переписи опубликуют до 31 мая 2022 года, второго — до 31 декабря 2022-го.

10 ноября «Новая газета» со ссылкой на волонтеров сообщила, что переписчикам из Новосибирской области и Екатеринбурга разрешили собирать данные о россиянах у их соседей. Это рекомендуют, если жильцы несколько раз отказались предоставить волонтерам информацию о себе. Издание отмечает, что данные о жильцах относятся к персональным, собирать которые, по закону можно только у самого человека или его законного представителя.