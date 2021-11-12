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Экс-участница «Лемондэй» Юлия Накарякова выпустила альбом «Дураки»

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:20

Экс-участница проекта «Лемондэй» Юлия Накарякова выпустила свой второй сольный альбом под названием «Дураки». Он появился на музыкальных стриминговых сервисах.

В пластинку вошли восемь песен, записанных на студии «Восход» при участии Дмитрия Атаулина. Их стилистика отличается от треков с дебютного альбома певицы. В частности, новые композиции включают больше акустических партий.

Группа «Лемондэй» состояла из Юлии Накаряковой и Жени Иль, а позднее — барабанщика Антона Покровского. Девушки, по их собственным словам, начинали с полуакустического «антифолка», а затем стали двигаться с более жесткому и танцевальному звучанию.

В 2016 году артисты расстались, оставшись жить в разных городах — Москве, Петербурге и Шушенском. После этого Накарякова запустила проект «Юлия Накарякова и гуру лоу-фая». В 2017 году Юлия представила первый сольный альбом «Здравствуй».

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