Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

В возрасте 75 лет скончался писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин. Об этом сообщил телеканал «Россия 24». Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Коклюшкин родился 27 ноября 1945 года в Москве. Литературную деятельность начал в 1969 году, публиковал юмористические рассказы в газетах и журналах. Монологи Коклюшкина исполняли многие известные артисты, включая Евгения Петросяна, Владимира Винокура, Ефима Шифрина и Елену Степаненко.

Сатирик известен участием в юмористических программах «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало» и других. Также он написал несколько пьес и сценариев для телепередач.