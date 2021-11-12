Idles добавляют больше пост-панка и электроники в новом альбоме «Crawler»

Loudersound отмечает, что на новой пластинке Idles избавляются от панк-рвения молодости, а в саунде появляется больше элементов постпанка и электроники. Последнее — заслуга продюсера Кенни Биста.

Британская панк-группа Idles выпустила свой четвертый студийный альбом «Crawler». Послушать его можно на Apple Music, Napster и «Яндекс. Музыке» .

Группа Idles появилась в Бристоле в 2009 году, а свой дебютный альбом — «Brutalism» — выпустила только в 2017-м. Спустя год вышла вторая пластинка группы — «Joy as an Act of Resistance», — которая провозгласила идеи прямолинейного и грубого позитива. От этих идей музыканты, впрочем, начали понемногу отдаляться, что проявилось на следующем студийнике «Ultra Mono».