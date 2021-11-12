Оксимирон выпустил альбом «Смутное время». Это микстейп с 36 треками, в том числе, старыми

Оксимирон выпустил первый за шесть лет альбом «Смутное время». Послушать его можно пока только на Яндекс.Музыке и в Apple Music.

«Смутное время» — это микстейп, в котором собрано 36 треков. В их числе оказались и старые композиции рэпера, выпущенные в период с 2014 по 2016 год. Среди новых – «Колесо», «Мох», «Цунами» и «Организация».