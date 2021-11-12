Алмо выпустил новый альбом «Нормальная музыка»

Обнинский нео-поп-музыкант и продюсер Алмо (настоящее имя Алексей Мокроусов ) выпустил альбом «Нормальная музыка». На нем 8 треков, послушать пластинку можно на всех популярных стриминговых сервисах.

Алмо известен треками «Дачная» и «Приезжай ко мне в Челябинск», а также песней «Калейдоскоп», записанной с Иваном Дорном. Первый мини-альбом музыканта — «Хаус-будни» — вышел в июле 2020 года. «Афиша Daily» тогда поговорила с Алмо и объяснила, в чем главная сила его песен.