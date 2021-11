Бруно Марс и Андерсон Пак опубликовали первый альбом совместного проекта Silk Sonic

Музыканты Андерсон Пак и Бруно Марс представили первый альбом совместного проекта Silk Sonic. Пластинку они назвали «An Evening With Silk Sonic». Она появилась на музыкальных стриминговых платформах.

Артисты включили в альбом девять песен, в том числе вышедшие ранее синглы «Smoking Out the Window». Один из треков — «After Last Night» — Пак и Марс записали совместо с Thundercat и Бутси Коллинзом.