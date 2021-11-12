Бруно Марс и Андерсон Пак опубликовали первый альбом совместного проекта Silk Sonic

Артисты включили в альбом девять песен, в том числе вышедшие ранее синглы «Smoking Out the Window» . Один из треков — «After Last Night» — Пак и Марс записали совместо с Thundercat и Бутси Коллинзом.

Музыканты Андерсон Пак и Бруно Марс представили первый альбом совместного проекта Silk Sonic. Пластинку они назвали «An Evening With Silk Sonic». Она появилась на музыкальных стриминговых платформах.

Композиции с пластинки выполнены в ностальгическом духе, они отсылают к характерным мотивам 70-х и 80-х годов. Эту ретроэстетику подчеркивают и клипы на ранее опубликованные синглы.

В 2017 году Андерсон Пак гастролировал вместе с Бруно Марсом, выступая у него на разогреве. В том же году их обнаружили на студии Abbey Road, где они работали над материалом вместе Disclosure и Найлом Роджерсом.

В феврале 2021 года музыканты создали коллектив Silk Sonic. Бруно Марс отметил, что они с Паком «заперлись» вместе и записали альбом.