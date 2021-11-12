Новый дерзкий образ и звучание в треке IOWA «Money Race» и клипе на него

«В музыкальном плане это не эксперимент, а скорее новый стейтмент, задающий вектор для последующих работ IOWA», — пишет коллектив в пресс-релизе.

В «Money Race» группа предстает в новом более дерзком образе и звучании. Песня посвящена вечной гонке за деньгами, из которой невозможно выйти победителем.

Группа IOWA выпустила сингл «Money Race» и клип на него. Это первый англоязычный трек музыкантов.

Протест против безумной гонки выражается в ярком и визуально насыщенном видеоряде клипа. Кадры быстро сменяются, превращаясь в картину, символизирующую опасный набор скорости и одновременно клетку, вырваться из которой можно только вернувшись к себе настоящему.

«Когда мы думаем, что наше благополучие зависит только от наших умений заработать, достичь, добежать и снова бежать дальше, мы не можем увидеть настоящие цели. Когда за накопительством и гонкой за деньгами ничего, кроме сравнения себя с другими, не стоит, это превращается лишь в copy-paste. Ты забываешь о главном: о семье, близких и в конечном итоге — о себе самом», — поделилась солистка группы Катя Иванчикова.

Режиссером клипа выступил Александр Морозов. Он отметил, что эта работа — про «чрезмерность в работе артиста». Морозов назвал клип «плавным переходом от статусных поп-клипов до яркого и живого треша».

По словам продюсера ролика Сони Сепман, на съемку был заложен всего один день. Все декорации находились в одном помещении, но благодаря грамотно выстроенной работе на площадке в итоге получились визуально разнообразные сцены, которые «на самом деле снимались буквально в двух метрах друг от друга».

«Money Race» — не первая социальная работа IOWA. В августе группа вместе с артисткой лейбла Скриптонита Tayöka выпустила песню «Не понимаю», посвященную эмоциональному насилию. А клип на песню «Маяки» получил награду на фестивале социального кино «Лампа» как «социальный музыкальный клип» за экологический манифест, который призывает бережно относиться к природе.