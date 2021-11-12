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Прокуратура потребовала ликвидировать центр «Мемориал»*, объяснив это поддержкой террористов

Семён Гудошников
Сегодня в 17:06

Московская прокуратура потребовала ликвидировать правозащитный центр «Мемориал»*. Об этом говорится на сайте организации.

По словам правозащитников, прокуратура нашла в деятельности центра «лингвистические и психологические» признаки оправдания террористических организаций. В исковом заявлении утверждается, что «Мемориал» оправдывал участников движений «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «Таблиги Джамаат», «Ат-Такфир Валь Хиджра», организаций «Артподготовка» и «Свидетели Иеговы»**, признанных в России экстремистскими.

В «Мемориале» уточнили, что речь идет о списке политических заключенных, который с 2008 года ведет программа поддержки политзеков.

Прокуратура также заявляет, что правозащитный центр участвовал в политической деятельности и получал иностранное финансирование, но не подал документы на включение в реестр НКО-иноагентов. А после включения его в этот список неоднократно нарушал требования закона об иностранных агентах, в том числе не маркировал свои материалы.

Правозащитный центр «Мемориал» — часть историко-просветительской организации «Мемориал». Его другое подразделение — «Международный мемориал»* — Генпрокуратура потребовала ликвидировать накануне. Заседание по вопросу ликвидации первого Мосгорсуд рассмотрит 23 ноября, а второго — Верховный суд 25 ноября.

Совет по правам человека при президенте России назвал требование о ликвидации «Международного Мемориала» и правозащитного центра «Мемориал» несправедливым и несоразмерным нарушению.

*Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество „Мемориал“», а также Межрегиональная общественная организация «Правозащитный центр „Мемориал“» включены Минюстом в список НКО, выполняющих функцию иностранного агента.

**«Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», «Таблиги Джамаат», «Ат-Такфир Валь Хиджра», «Артподготовка» и «Свидетели Иеговы» признаны в России экстремистскими организациями, их деятельность на территории страны запрещена.

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