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Аврил Лавин выпустила первый сольный сингл за два года

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:31

Канадская певица Аврил Лавин выпустила трек «Bite Me» — это первый сольный сингл артистки за два года. Она также опубликовала клип на него.

В ролике артистка вместе со своей бандой врывается в квартиру экс-бойфренда и устраивает погром. Режиссером клипа выступила Ханна Люкс Дэвис, которая ранее работала с Арианой Гранде, Ники Минаж, Эйвой Макс, Charli XCX, Дэвидом Геттой и многими другими звездами.

Песня «Bite Me» возвращает певицу к ее привычному поп-панк-стилю времен «Sk8er Boi» и «Girlfriend». Продюсером трека выступил барабанщик Blink-182 Трэвис Баркер, который также появился и в клипе.

Аврил Лавин — одна из главных музыкальных икон XXI века. Ее дебютный альбом «Let Go» 2002 года разошелся 16-миллионным тиражом, а многие хиты с него остаются популярными даже сейчас. В 2007 году ее клип «Girlfriend» стал первым роликом на ютьюбе, который набрал 100 млн просмотров, а сама песня возглавила Billboard Hot 100.

За свою карьеру Лавин удостоилась восьми номинаций на «Грэмми», девяти премий Juno, а также вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая артистка, когда‑либо возглавлявшая британский альбомный чарт.

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