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Основателя правозащитного проекта Gulagu.net повторно объявили в обыск

Семён Гудошников
Сегодня в 9:32

МВД России вновь объявило в федеральный розыск основателя правозащитного проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. Об этом он рассказал в своем фейсбуке.

«Видимо, до этого разобъявили, и вот опять — объявили. Осеннее обострение, не иначе», — написал Осечкин.

По словам правозащитника, в материалах одного из дел, копии которых ему прислали адвокаты, 10 документов подписано заместителем начальника Главного оперативного управления УФСИН Антоном Ефаркиным. По данным Gulagu.net, он причастен к пыткам в российских колониях. Ефаркина же назначили начальником УФСИН по Саратовской области, где после публикаций правозащитного проекта были уволены 18 сотрудников.

Как пишет «Интерфакс», в карточке Осечкина в базе МВД уточняется, что он разыскивается по статье УК. В графе про особые приметы сказано, что правозащитник «переобъявлен» в розыск.

В июле 2020 года Головинский районный суд Москвы санкционировал заочный арест основателя Gulagu.net по делу о мошенничестве. Его обвиняют по части 2 статьи 159 УК (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба). Подробности дела не раскрывались.

Осечкин покинул Россию в 2015 году. Он сообщал, что сделал это вынужденно после обысков у него дома.

6 октября Gulagu.net опубликовал на своем ютьюб-канале кадры с пытками заключенных в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в Белгородской колонии № 4 и в ИК № 6 на Камчатке.

Правозащитники заявили, что у них в распоряжении оказались 40 гигабайт видеозаписей пыток заключенных в российских колониях. Архив проекту передал программист Сергей Савельев, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам саратовского управления ФСИН.

На основе публикаций Gulagu.net Следственный комитет завел семь уголовных дел. Постов лишились несколько высокопоставленных сотрудников саратовского УФСИН. В частности глава управления Алексей Федотов, начальник туберкулезной больницы Павел Гаценко, глава отдела безопасности Сергей Мальцев, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов и глава оперативного отдела Антон Бочков.

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