За кадром Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) рассуждает о том, что жизнь полна сюрпризов, вопреки распространенному мнению, будто есть вещи, которые не меняются. «И просто так… начинается новая глава», — говорит главная героиня.

На ютьюб-канале HBO Max вышел официальный тизер продолжения «Секса в большом городе» — мини-сериала «И просто так». Дата премьеры все еще не раскрывается.

Согласно описанию под роликом, сериал будет следовать за Кэрри, Мирандой и Шарлоттой, которые прошли путь от сложной реальности жизни и дружбы в возрасте 30 лет к еще более сложной реальности в 50.

Ранее Сара Джессика Паркер рассказала подробности продолжения «Секса в большом городе». По ее словам, частью истории станет пандемия COVID-19, а сценаристы наполнят сериал новым «жизненным опытом, политическим и социальным мировоззрением».

Продолжение «Секса в большом городе» HBO Max анонсировал в первой половине января. В мини-сериале запланировано 10 серий по 30 минут. Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) и Синтия Никсон (Миранда Хоббс) вернутся к своим ролям. Исполнительным продюсером выступит Майкл Патрик Кинг.

Ким Кэтролл, игравшая Саманту Джонс, в проекте больше не появится. Паркер отметила, что в продолжении сериала ей не будут искать замену. Как писал Daily Mail, в новых сериях Саманту заменят два новых персонажа — афроамериканка и азиатка.