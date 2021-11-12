перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Кадр из сериала «Звездный путь: Дискавери»
Шазад Латиф сыграет капитана Немо в сериале «Наутилус» 18:53
Бортич и Троянова в актерских стоп-листах: что говорится в новом расследовании Би-би-си? 18:16
В Центре Вознесенского откроется выставка художницы Ники Нееловой 18:15
Rakhim, Баста и Моргенштерн: «СберЗвук» составил рейтинг самых популярных российских рэперов года 18:13
Вышел официальный тизер сериала «И просто так» — продолжения «Секса в большом городе» 17:43
Michael Marais/Unsplash
Мэрия Москвы планирует впервые закупить электромобили. Их будут использовать ЦОДД и Мосгортранс 17:41
«Нет другого выхода»: туроператор «Музенидис Трэвел» объявил о прекращении работы 17:37
Прокуратура потребовала ликвидировать центр «Мемориал»*, объяснив это поддержкой террористов 17:06
Instagram предлагает блогерам до 35 тыс. долларов за публикацию роликов в Reels 16:40
Ученые впервые обнаружили черную дыру за пределами нашей Галактики с помощью нового метода 15:55
Пресс-материалы
«Яндекс» адаптировал сервис заказа такси для незрячих пользователей 15:54
РКН составил протоколы о нарушении закона об иноагентах на Романа Баданина и Петра Верзилова* 15:40
Новый дерзкий образ и звучание в треке IOWA «Money Race» и клипе на него 14:04
Умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин 13:39
В Южном порту построят 20 небоскребов, 2 музея и крытые авеню. Это проект японцев из Nikken Sekkei 13:29
White Punk выпустил продолжение EP «Сириус». На фитах — Тима Белорусских, ЛСП и Thomas Mraz 13:05
davide ragusa/Unsplash
В Росстате заявили, что Всероссийскую перепись населения прошли более 99% россиян 12:25
Суд обязал Навального удалить ролики о Дерипаске и выплатить компенсацию в размере 1 рубля 12:00
Оксимирон выпустил альбом «Смутное время». Это микстейп с 36 треками, в том числе старыми 11:48
В России выявили 40 123 новых случая коронавируса. Скончались 1235 человек 11:45
Отключить рекламу

Вышел официальный тизер сериала «И просто так» — продолжения «Секса в большом городе»

Виктория Шанина
Сегодня в 17:43

На ютьюб-канале HBO Max вышел официальный тизер продолжения «Секса в большом городе» — мини-сериала «И просто так». Дата премьеры все еще не раскрывается.

За кадром Кэрри Брэдшоу (Сара Джессика Паркер) рассуждает о том, что жизнь полна сюрпризов, вопреки распространенному мнению, будто есть вещи, которые не меняются. «И просто так… начинается новая глава», — говорит главная героиня.

Согласно описанию под роликом, сериал будет следовать за Кэрри, Мирандой и Шарлоттой, которые прошли путь от сложной реальности жизни и дружбы в возрасте 30 лет к еще более сложной реальности в 50.

Ранее Сара Джессика Паркер рассказала подробности продолжения «Секса в большом городе». По ее словам, частью истории станет пандемия COVID-19, а сценаристы наполнят сериал новым «жизненным опытом, политическим и социальным мировоззрением».

Продолжение «Секса в большом городе» HBO Max анонсировал в первой половине января. В мини-сериале запланировано 10 серий по 30 минут. Сара Джессика Паркер (Кэрри Брэдшоу), Кристин Дэвис (Шарлотта Йорк) и Синтия Никсон (Миранда Хоббс) вернутся к своим ролям. Исполнительным продюсером выступит Майкл Патрик Кинг.

Ким Кэтролл, игравшая Саманту Джонс, в проекте больше не появится. Паркер отметила, что в продолжении сериала ей не будут искать замену. Как писал Daily Mail, в новых сериях Саманту заменят два новых персонажа — афроамериканка и азиатка.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
боевик
Вечные
Анджелина Джоли и Сальма Хайек в новом крупном фильме Marvel
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
триллер
Ряд 19
Светлана Иванова летит проклятым авиарейсом
мюзикл
Шахматы
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo

Другие материалы по темам

Теги
Daily Mail
Люди
Джессика Паркер
Сара Паркер
Кэрри Брэдшоу
Миранда Хоббс
Синтия Никсон
Саманта Джонс
Майкл Кинг
Ким Кэтролл
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить