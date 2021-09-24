Антирекорд по смертности от ковида, новый мини-альбом Манижи и другие новости дня

В России от коронавируса умерли за сутки 828 пациентов — это максимальное значение с начала пандемии. Новых случаев — 21 379.

ЦИК отклонил все жалобы на ход выборов в Госдуму и признал их состоявшимися. У «Единой России» 324 места — на 19 меньше, чем в прошлом созыве, но достаточно для конституционного большинства.

Александр Бастрыкин заявил, что к стрельбе в учебных заведениях приводит «деструктивное влияние интернета». Он предложил ограничить демонстрацию жестоких сцен на федеральных каналах, эту идею поддержал Кремль. Тем временем пермский стрелок пришел в сознание.

«Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», созданный по поручению Владимира Путина, может получить из бюджета 1,6 млрд рублей. Деньги пойдут на выявление учащихся со склонностью к деструктивному поведению по их письменным работам.

Дмитрий Песков заявил, политическая сатира в России ненаказуема, если она не переходит «очень тонкую» грань и не становится оскорблением власти. Это был его ответ на вопрос, как в Кремле относятся к аресту женщины, пародирующей представителя МВД в роликах про Виталия Наливкина.

19 альпинистов, отправившихся на Эльбрус, попросили о помощи спасателей из‑за непогоды. Специалисты МЧС провели сложную операцию на высоте 5400 метров — им удалось обнаружить местоположение спортсменов, пятеро из них оказались мертвы.

Роскосмос планирует потратить 1,7 млрд рублей на исследовательские работы, связанные с высадкой на Луну. Сроки выполнения контракта — 2022–2025 годы.

В пятницу традиционно много музыкальных новинок. «Увула» выпустила трек «Увидел другой» из нового альбома, Coldplay и BTS — совместный трек «My Universe», «Электрофорез» вместе с Женей Меркель — сингл «По разбитым зеркалам». Также вышла новая версия «How Will I Know» Уитни Хьюстон, а «Сансара», Манижа, Poppy и группа «Курара» представили свежие альбомы.

Дэниел Крейг стал почетным коммандером Королевского флота Великобритании. Такое же звание носит Джеймс Бонд, которого он сыграл в последних пяти частях франшизы.

В сети появился трейлер ремейка культового слешера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Первые четыре эпизода выйдут на Amazon Prime Video 15 октября.

Интернет-ретейлер Ozon хочет запустить онлайн-кинотеатр. По словам собеседников «Коммерсанта», он думает купить готовое решение и выпустить под своим брендом.