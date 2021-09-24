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Художник и режиссер Ян Фабр предстанет перед судом из‑за обвинений в сексуальном насилии 22:55
В начале октября «Мосвинтаж» откроет ярмарку во «Флаконе» 22:17
СМИ: Google планирует запустить поиск видео из TikTok и Instagram 21:54
Расселл Т. Дэвис вернется на пост шоураннера следующего сезона «Доктора Кто» 21:36
В сети оказались данные 150 тыс. человек, которые хотели взять кредит в Совкомбанке 20:57
Антирекорд по смертности от ковида, новый мини-альбом Манижи и другие новости дня
20:48 дайджест
«Отрубание рук крайне необходимо для безопасности»: «Талибан»* вернется к телесным наказаниям 20:05
Центробанк Китая запретил все транзакции с криптовалютой 19:18
Компания Kering, владеющая брендами Gucci и Balenciaga, откажется от натурального меха в 2022 году 19:03
HBO Max выпустит документальный сериал об истории DC 18:30
В «Экспоцентре» открылась Московская международная книжная ярмарка 18:12
«Электрофорез» и Женя Меркель выпустили сингл «По разбитым зеркалам» 18:04
Певица Луна выступит 25 сентября на сцене клуба Gypsy 17:49
Хабиб проведет большой сольный концерт в Москве 17:17
kurara_band/Instagram
«Мрак, хаос, дичь и радость»: новый альбом от уральской группы «Курара» 17:13
Певица Poppy отходит в сторону альт-рока на новом альбоме «Flux» 16:55
Twitter разрешил пользователям отправлять «чаевые» в биткоинах 16:11
На Таймс-сквер появился билборд с Полиной Гагариной. Spotify продолжает поддерживать женщин в музыке 16:00
Coldplay и BTS представили совместный трек «My Universe» 15:47
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Глава СК: к стрельбе в школах приводит «деструктивное влияние интернета». В Кремле с этим согласны 14:59
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Дайджест

Антирекорд по смертности от ковида, новый мини-альбом Манижи и другие новости дня

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:48

В России от коронавируса умерли за сутки 828 пациентов — это максимальное значение с начала пандемии. Новых случаев — 21 379.

ЦИК отклонил все жалобы на ход выборов в Госдуму и признал их состоявшимися. У «Единой России» 324 места — на 19 меньше, чем в прошлом созыве, но достаточно для конституционного большинства.

Александр Бастрыкин заявил, что к стрельбе в учебных заведениях приводит «деструктивное влияние интернета». Он предложил ограничить демонстрацию жестоких сцен на федеральных каналах, эту идею поддержал Кремль. Тем временем пермский стрелок пришел в сознание.

«Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды», созданный по поручению Владимира Путина, может получить из бюджета 1,6 млрд рублей. Деньги пойдут на выявление учащихся со склонностью к деструктивному поведению по их письменным работам.

Дмитрий Песков заявил, политическая сатира в России ненаказуема, если она не переходит «очень тонкую» грань и не становится оскорблением власти. Это был его ответ на вопрос, как в Кремле относятся к аресту женщины, пародирующей представителя МВД в роликах про Виталия Наливкина.

19 альпинистов, отправившихся на Эльбрус, попросили о помощи спасателей из‑за непогоды. Специалисты МЧС провели сложную операцию на высоте 5400 метров — им удалось обнаружить местоположение спортсменов, пятеро из них оказались мертвы.

Роскосмос планирует потратить 1,7 млрд рублей на исследовательские работы, связанные с высадкой на Луну. Сроки выполнения контракта — 2022–2025 годы.

В пятницу традиционно много музыкальных новинок. «Увула» выпустила трек «Увидел другой» из нового альбома, Coldplay и BTS — совместный трек «My Universe», «Электрофорез» вместе с Женей Меркель — сингл «По разбитым зеркалам». Также вышла новая версия «How Will I Know» Уитни Хьюстон, а «Сансара», Манижа, Poppy и группа «Курара» представили свежие альбомы.

Дэниел Крейг стал почетным коммандером Королевского флота Великобритании. Такое же звание носит Джеймс Бонд, которого он сыграл в последних пяти частях франшизы.

В сети появился трейлер ремейка культового слешера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом». Первые четыре эпизода выйдут на Amazon Prime Video 15 октября.

Интернет-ретейлер Ozon хочет запустить онлайн-кинотеатр. По словам собеседников «Коммерсанта», он думает купить готовое решение и выпустить под своим брендом.

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