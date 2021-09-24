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Песков рассказал об оскорблениях власти после ареста актрисы из роликов про Виталия Наливкина

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:55

Дмитрию Пескову задали вопрос, как в Кремле относятся к штрафам для актеров из сатирического ролика про вымышленного уссурийского политика Виталия Наливкина. Пресс-секретарь президента заявил, что политическая сатира в России ненаказуема, если она не переходит грань и не становится оскорблением власти. Его слова приводит ТАСС.

«Если она [сатира] остается политической сатирой и если это не переходит грань и не входит в сферу оскорблений представителей власти или политических сил, их унижения и так далее, то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую‑то ответственность за это», — заявил Песков.

Чиновник отметил, что в законодательстве предусмотрена ответственность за переход этой «очень тонкой» грани и каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно, а о сатирическом проекте он услышал впервые.

Накануне Ларису Кривоносову, которая играет в пародии представителя МВД Уссурийского района Марину Вульф, арестовали на 10 суток и оштрафовали на 1000 рублей. Женщина заявила, что штраф она получила за ношение полицейской формы, а арест — за «ненахождение дома, так как были у нее инциденты с правоохранительными органами».

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