За последние сутки в России зарегистрировали 21 379 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 59 заражений меньше, чем вчера.

В Москве суточная заболеваемость снизилась — с 3445 до 2893 пациентов. Следом по числу новых случаев идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край и Иркутская область.