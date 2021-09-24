За последние сутки в России зарегистрировали 21 379 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 59 заражений меньше, чем вчера.
В Москве суточная заболеваемость снизилась — с 3445 до 2893 пациентов. Следом по числу новых случаев идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Воронежская, Нижегородская, Свердловская и Ростовская области, Пермский край и Иркутская область.
Общее число выявленных заражений в стране увеличилось до 7 376 374. Количество умерших за сутки рекордное с начала пандемии — 828, за весь период скончались 202 273 человека. Выздоровели за сутки 15 828 пациентов, за все время — 6 574 608.
В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом превысило 229,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (42,1 млн), на втором — Индия (33,5 млн), на третьем — Бразилия (21,2 млн), на четвертом — Великобритания (7,5 млн).